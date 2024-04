"Esprimo la mia sincera vicinanza e gli auguri di pronta guarigione ai sette agenti della Polizia rimasti feriti oggi a Torino, in seguito al tentativo dei collettivi studenteschi e dei centri sociali di raggiungere il Castello del Valentino, dove era in corso un convegno alla presenza di alcuni esponenti di governo.

Ribadisco, altresì, la ferma condanna per questi ripetuti episodi di violenza e intolleranza.

Le nostre Istituzioni sono e saranno sempre vicine alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini e la libertà di espressione".

Lo afferma sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.