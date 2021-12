Maurizio Landini, questa sera ospite a Tg2 Post, precisa che la decisione di indire uno sciopero generale "non è stata presa a cuor leggero" e si tratta di un modo per dire "che non andiamo tutti d'accordo e che le cose non vanno bene", per questo motivo sottolinea, "andiamo in piazza a sostenere la piattaforma unitaria presentata al governo".

Sulla Legge di Bilancio il segretario della Cgil precisa che non si trovano risposte a "questioni di merito molto concrete, davanti a un malessere sociale che invece ha bisogno di una risposta: noi stiamo chiedendo cose precise, un intervento sul fisco, una vera lotta all'evasione fiscale, il blocco della precarietà, vogliamo una riforma fiscale vera e politiche industriali che ricreino lavoro". E sul versante pensioni: "Da Quota 100 passeremo a Quota 0, perché con queste norme non andrà in pensione nessuno".