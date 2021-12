“La Cgil avrebbe indetto lo sciopero generale perché governo e maggioranza hanno deciso in maniera autonoma di abbassare le tasse a lavoratori e imprese, senza chiedere il ‘permesso’ al sindacato. Questo, in parole povere, il Landini pensiero. Insomma, pur di rivendicare un ruolo che non gli compete, ovvero quello del legislatore, il segretario generale del sindacato rosso ha indetto una mobilitazione generale contro i lavoratori stessi che rappresenta, ovvero i maggiori beneficiari del taglio delle tasse. In un momento in cui, tra l’altro, organizzare raduni più o meno numerosi espone anche al rischio di contagio i partecipanti. Surreale, incomprensibile, paradossale”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.