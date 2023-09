Sul tema sciopero dei trasporti “io vorrei ricordare che in questo Paese lo sciopero è regolamentato anche in modo abbastanza rigido, tale da garantire servizi essenziali e fasce di garanzia. Quindi la proclamazione di uno sciopero avviene nel rispetto delle norme e delle regole e qualsiasi atto di precettazione significa per noi mettere in discussione gli articoli della Costituzione che permettono lo sciopero”. Lo ha dichiarato Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL, a margine del Consiglio confederale UIL Lombardia.

“Tra l’altro - ha aggiunto Bombardieri - siccome chi fa lo sciopero lo fa per rivendicare diritti e per il rinnovo dei contratti – e ricordo che gli scioperi i lavoratori li pagano – in tutto questo mi chiedo se il governo quando fa atti di precettazione compia qualche atto analogo nei confronti delle controparti che non vogliono rinnovare i contratti, perché a pagare sono sempre i lavoratori”.

Bombardieri ha poi affrontato la questione della politica economica, dichiarando: “Sarebbe ora di farla finita in questo Paese con i bonus e di definire interventi strutturali. Per sostenere la famiglie e la natalità c’è la necessità di investimenti infrastrutturali che diano la possibilità alle donne di avere un aiuto nello svolgimento del doppio lavoro che fanno in ufficio e a casa”. “Saremmo più per queste scelte piuttosto che interventi spot che durano un anno e poi bisogna andare a recuperare euro per le risorse”.