"Iniziative come questa sono fondamentali. Questa XXI edizione si sposa

pienamente con l’impegno e il lavoro del legislatore per promuovere un orientamento al femminile

in tutte quelle che sono le discipline Stem, rispetto alle quali il

nostro Paese ha ancora molta strada da fare per poter consentire alle

nostre ragazze e alle nostre bambine di innamorarsi della scienza, di

non averne paura, di poter fare dei percorsi di studio che permettano

loro di rimanere a lavorare in Italia. Se, poi, vogliono andare

all’estero deve essere per scelta, non per obbligo e l’Oreal sta

lavorando per questo”. Così, Simona Malpezzi, senatrice Pd, a margine

della ventunesima edizione italiana del premio L’Oréal – Unesco ‘Per

le donne e la scienza’, dove dal 2002 ad oggi ben 112 giovani

ricercatrici, grazie alla Borsa di studio del progetto L’Oréal –

Unesco, hanno potuto portare avanti i loro progetti di ricerca nel

nostro Paese.

Oltre 200 candidature raccolte nel bando di questa edizione 2023 da

ogni parte d’Italia, nonché l’assegnazione, anche quest’anno, di sei

borse di studio del valore di 20.000 euro l’una ad altrettante

ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro

progetti in tutti i campi della scienza e della tecnologia: ”In

qualità di senatrice della Repubblica Italiana -sottolinea Malpezzi –

ritengo di dover ringraziare questo premio, perché due delle premiate

torneranno in Italia. Questo è un passaggio fondamentale e la politica

se ne deve occupare”, conclude la senatrice.