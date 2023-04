Elly Schlein è tornata a parlare del reddito di cittadinanza. "Non sappiamo nulla di ufficiale su quello che il governo intenderà fare con questo decreto lavoro. Si profila una sorta di spezzatino del reddito di cittadinanza - ha detto la segretaria del Pd -. Noi ci siamo opposti a questa guerra del governo contro i poveri anziché contro la povertà". Per la leader dem "ci vuole molta cautela e molta attenzione. Non può l'Italia fare a meno di uno strumento di sostegno ai redditi, con la povertà che è cresciuta". Sul termovalorizzatore di Roma: "Scelta già fatta, credo che voteremo contro gli odg M5s e Avs".

Condividi Tweet