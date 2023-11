Giorgia Meloni vuole comandare e non governare, “hanno sempre avuto la tentazione dell’uomo o della donna sola al comando”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenuta ai microfoni di Radio24. Io non immagino una visione del mondo più distante e opposta fra la mia e quella di Meloni, neanche un percorso politico più diverso, ha dichiarato la segretaria del Partito democratico. “Ho scelto di non andare alla festa del partito di Fd’I perché li aspettiamo in Parlamento, per il salario minimo. Noi siamo sempre aperti al confronto. Non sono nel mood per una festa di partito. Ho chiesto a Meloni di lavorare insieme contro la violenza sulle donne”, ha aggiunto la segretaria dem.

Per quanto riguarda il capitolo elezioni europee Schlein ha osservato: “non abbiamo ancora cominciato a ragionare, candideremo i profili migliori che abbiamo a disposizione nel partito e nella società”. Alla domanda se esclude che si candiderà in tutte le circoscrizioni, Schlein ha risposto: “Questo ancora non l’abbiamo definito, ragioneremo insieme al partito”. Non è mancato un riferimento alla legge di bilancio: “Mercoledì presenteremo la manovra alternativa. Le priorità saranno salario minimo e congedo paritario, ha detto la segretaria. “Questa manovra colpisce le donne. Anche sulla sanità pubblica stiamo preparando proposte con le altre opposizioni”, ha aggiunto.

Infine, la segretaria democratica non si è sottratta a un commento sul premierato. “Con la riforma costituzionale – ha detto – c’è un capo assoluto che decide la vita del Parlamento, sarebbe uno stravolgimento totale. “Questo governo sta provando a cambiare da solo le regole del gioco, con una riforma costituzionale buttata là come un fumogeno per coprire i buchi della manovra. Una riforma pericolosa che scardina l’equilibrio fra i poteri dello stato”, ha sottolineato Schlein, che ha aggiunto: “Se vogliamo lavorare sulla stabilità del governo, avevamo proposto la sfiducia costruttiva”.