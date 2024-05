Nel suo tour calabrese che ha toccato Lamezia, Catanzaro, Corigliano Rossano e poi Reggio, la segretaria del Partito democratico ha avuto la possibilità di "toccare con mano tutta la fatica che ogni giorno i calabresi fanno per andare a lavoro, per recarsi in ospedale". Lo ha dichiarato la stessa segretaria dei Dem.

"Il governo – ha osservato – ha perso dieci mesi per tentare di proporre delle modifiche ed il risultato è stato incertezze nei Comuni, negli operatori economici, perché ancora oggi gli enti locali non sanno con quali risorse saranno finanziati i progetti che avevano già avviato, dopo aver operato 16 miliardi di tagli. A questo si aggiungono i 250 milioni di tagli direttamente ai Comuni con un criterio surreale: sacrificare maggiormente gli enti con più finanziamenti Pnrr, ovvero il contrario di ciò che serve. Se un Comune sta costruendo degli asili nido o case famiglie e a causa dei tagli del Governo non si avranno le risorse per assumere personale, sarà come costruire cattedrali nel deserto", ha concluso.

La leader del Pd ha ribadito la necessità di costruire "delle coalizioni attorno ad un programma condiviso e con una candidatura credibile". "Le priorità che stiamo mettendo al centro sono il lavoro, la sanità, la scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale, la moltiplicazione degli asili nido perché al Sud i dati di occupazione femminile sono i più bassi d’Europa. In quelle regioni in cui governiamo, il Pd sta impiegando i fondi europei per rendere accessibili i nidi alle famiglie che non se lo possono permettere", ha concluso.