"Stiamo lottando per aumentare i salari e anche per la sanità. Il governo invece taglia la sanità pubblica, stanno diminuendo i servizi e aumentando le liste d’attesa. Dobbiamo investire in una sanità che sia vicina alle case delle persone". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein, questa sera ospite a 'È sempre Cartabianca' su Rete 4.