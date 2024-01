Un confronto tv con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo farei “Sulle disuguaglianze che sono aumentate, i salari che sono i più bassi in Europa e la sanità pubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a "In Onda" su La7. “In tre ore che ha parlato Giorgia Meloni in conferenza stampa non è riuscita mai a nominare la sanità pubblica. Il governo taglia e mente dicendo che sta facendo il più grande investimento della storia, riportando la spesa a prima della pandemia. Loro vogliono una sanità pubblica che lascia il campo al privato", ha aggiunto Schlein.

La segretaria dem ha poi commentato quanto sta accadendo in Sardegna sul fronte delle elezioni regionali. “Non ho mai perso la speranza di una ricomposizione soprattutto oggi che emergono le spaccature della destra. Fd’I ha sconfessato il disastro di governo di Solinas", un aspetto questo che “dimostra che anche la destra ha molte divisioni, sono sicuramente più bravi di noi a nasconderle".