Attraversare lo stretto di Messina con il traghetto è “estremamente breve”; il progetto del ponte è solo uno “spot elettorale” che non tiene conto dei “rilievi dei tecnici”.In Sicilia e Calabria ci sono molte opere “più urgenti” da realizzare per migliorare la mobilità del territorio. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una diretta sui social network realizzata durante la traversata del braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia.

“Salvini ha più volte ribadito la volontà di andare avanti dritto come un treno nonostante le osservazioni dei tecnici. Il ministro per un suo spot elettorale vuole andare avanti, e il governo gli va dietro”, ha aggiunto.

“Stiamo rapidamente arrivando – ha concluso Schlein – la traversata è estremamente breve, ci sono moltissime opere più urgenti. Insisteremo a provare a bloccare quest’opera con tutta la nostra forza. Noi andiamo avanti”.