La pandemia e il lockdown hanno avuto un forte impatto sui ragazzi. "Bisogna intervenire subito con dei supporti psicologici, anche nelle scuole. La sanità e la salute mentale si imparano sui banchi. Dovremmo anche istituire un'ora di educazione all'alimentazione, molto più importante di certe battaglie ideologiche sentite nel passato". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una lunga intervista su 'Libero'.

"La cosa che mi preoccupa - ha ribadito il ministro - di più è il disagio psicologico seguito due anni di lockdown, che hanno devastato soprattutto i ragazzi. A quell'età sei insicuro, il confronto con il mondo spaventa e se qualcuno ti dà l'occasione di chiuderti in casa, al riparo, ti nevrotizzi ulteriormente e poi per molti può diventare difficile riaprirsi al mondo".