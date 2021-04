"Salvini si sta facendo sentire. Dal condono all’esautorazione di Arcuri, dalla lottizzazione del Cts alle riaperture un po’ indiscriminate. Per ora Salvini sta contando molto più di Pd e Cinque Stelle al governo". Lo ha dichiarato Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, in collegamento con Cartabianca in onda su Rai 3.