Andrea Scanzi ha pubblicato il seguente post Facebook:

"Conte dichiara (giustamente) lo stato d’emergenza. Lesa maestà, dittatura sanitaria, tragedia democratica.

Draghi dichiara (forse meno giustamente) lo stato d’emergenza.

Ma adesso va tutto bene. Per stampa, tivù, maggioranza e opposizione. E anche chi finge di lamentarsi, come Salvini, in realtà è parte integrante del governo.

Disonestà intellettuale come se piovesse"