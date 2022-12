"Da una vice presidente del parlamento Ue a un ex eurodeputato, da un sindacalista a un membro di un’associazione. Tutti avrebbero accettato denaro in cambio di buone parole per un regime che in #Qatar calpesta i diritti umani. Un vergognoso baratto. Si vada fino in fondo". Lo afferma su Twitter la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini.

