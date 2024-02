"I risultati delle elezioni in Sardegna impongono due riflessioni importanti. Il primo è che la coalizione di centrodestra ha ottenuto un ottimo risultato, il 48,8%, mentre il centrosinistra si è fermato al 42,6%. Non capisco, quindi, il grande entusiasmo di Schein e Conte, visto che campo largo non ha vinto e il centrodestra si è nuovamente affermato come coalizione vincente, migliorando il risultato delle politiche. Alessandra Todde, è vero, ha vinto, ma per pochi voti. Il secondo dato che mi preme sottolineare è il buon risultato ottenuto da Forza Italia, che ha dimostrato di esserci, ed essere un partito vivo e vitale. In alcune zone, come la Gallura e la provincia di Nuoro, abbiamo raggiunto il 13%. A Nuoro siamo la prima forza politica, abbiamo superato il Partito Democratico ma anche gli altri partiti della coalizione. Questo ci riempie di soddisfazione e ci motiva ad andare avanti con ancora più forza e determinazione, al fianco del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani".

Così in una nota Pietro Pittalis, deputato sardo di Forza Italia.