“Se il buongiorno si vede dal mattino, non c’è da aspettarsi troppo dall’esperimento grillino del campo largo in Sardegna. Alessandra Todde non ha ancora ricevuto la proclamazione della sua elezione che già si è resa protagonista di una guerra partitica per la spartizione delle poltrone della sua giunta da far invidia ai peggiori momenti di questa repubblica”. Così commenta il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, l’accesa discussione tra M5S e PD per la divisione dei posti nella giunta regionale sarda.

“Non abbiamo sentito una parola sulla capacità di attuazione del programma che anche se in maniera risicata, ha vinto le elezioni, tantomeno una parola sulle eventuali competenze dei componenti della giunta. Per ora hanno parlato solo si quantificazione dei posti per soddisfare la fame di poltrone dei principali partiti del campo largo, Pd e 5 stelle. Ci auguriamo che quanto prima si inizi a parlare di Sardegna e si abbandoni la famelica corsa all’ultimo posto da spartire tra Pd e M5S e si onori la volontà dei sardi” conclude Mura.