“Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Sardegna. Facciamo il nostro in bocca al lupo ad Alessandra Todde, che rappresenta una speranza di riscatto per tutti i sardi. Dopo cinque anni fallimentari di governo regionale di centro-destra, siamo fiduciosi che i sardi volteranno pagina scegliendo il programma concreto di Alessandra Todde che punta su sviluppo sostenibile e benessere delle comunità locali. Noi siamo tutti con Alessandra”, così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.