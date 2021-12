"L’istituzione della zona economica speciale per la Sardegna rappresenta il giusto epilogo di un progetto ambizioso. Come Lega, siamo orgogliosi della tappa storica di un iter proficuo che ci ha visti sempre in prima linea. Un plauso al lavoro svolto dal presidente Christian Solinas e dalla sua giunta, impegnati, fin da subito, al raggiungimento di un piano importante per la loro regione. Un’opportunità per le imprese e il mondo produttivo regionale che dà risposte concrete alle necessità della Sardegna. La Lega continuerà a lavorare per il raggiungimento di una riforma compiuta della governance delle Zes, così da snellire la burocrazia e incentivare gli investimenti con regimi fiscali agevolati e certi”.





Lo dichiarano il deputato Lega e commissario regionale Eugenio Zoffili, il responsabile Dipartimento per il Mezzogiorno del partito Pasquale Pepe e i parlamentari sardi della Lega, Guido De Martini, Carlo Doria e Lina Lunesu.