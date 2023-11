"Sono emozionata e veramente orgogliosa di essere qui con tutte e tutti voi". Esordisce così Alessandra Todde, candidata governatrice per il centrosinistra alle elezioni regionali di febbraio in Sardegna, durante un incontro con le liste che la sosterranno. "Abbiamo necessità di costruire assieme la migliore proposta possibile per permettere ai sardi di spazzare via la peggior giunta regionale che la Sardegna ha avuto negli ultimi anni. Non ho mai creduto nelle donne e negli uomini soli al comando e non comincerò oggi. Siamo una squadra e lavoreremo da squadra, nel solco dell'unità e della condivisione", ha concluso l'esponente del M5s.