"In Sardegna c'è una coalizione di centrodestra che ha preso il 49 per cento dei consensi rispetto alla cosiddetta coalizione di campo largo che ha preso il 42 per cento. In termini di coalizione, quindi, non è cambiato molto. Purtroppo non è andata altrettanto bene sui candidati, perché mentre la Todde ha guadagnato rispetto alle sue liste, Truzzu ha perso, pagando un prezzo in un certo senso 'assurdo'. A Cagliari, dove ha perso il 20 per cento dei consensi, ha avviato tantissimi cantieri che, per un problema di gestione di risorse, dovevano essere avviati contemporaneamente. I cittadini di Cagliari non guardato all'utilità di essi in futuro ma al disagio immediato, arrecato solo nell'intesse della città, e questo ha contribuito a determinarne la sconfitta".

Lo ha detto Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, intervenendo a Restart su Rai3.