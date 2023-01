"Bene l'impegno del Governo per la procedura urgente per le rotte di Alghero, ora alziamo insieme la voce davanti all'Unione europea per un'effettiva continuità territoriale per la Sardegna". Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna. "Bruxelles ha ridotto ai minimi termini i servizi per la Sardegna imponendo bandi che non rispettano il diritto alla mobilità del sardi e che non consentono di istituire una continuità aerea degna di questo nome. Le interpretazioni dei burocrati europei stridono con le norme vigenti, come il Regolamento comunitario n. 1008 del 2008, che contiene una serie di articoli tutti favorevoli alla nostra isola. Occorre richiamare l'Unione al rispetto delle sue stesse norme e dei suoi principi. La tariffa unica che varammo nel 2013 e che apriva finalmente le porte della nostra isola con tariffe agevolate rivolte ai residenti, ai nostri emigrati e anche ai non residenti rappresentava il primo, vero colpo di piccone al 'muro' dell'insularità. Occorre ripristinarla e rilanciarla con un intervento politico forte, ai massimi livelli che chiarisca una volta per tutte il quadro e lo faccia rispettare, mettendolo al riparo da interpretazioni fuorvianti e incuranti della realtà. Uno Stato fondatore come l'Italia non può tollerare che i suoi cittadini e una porzione significativa del suo territorio siamo considerati 'di serie B'".