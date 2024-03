"Noi abbiamo già fatto i complimenti ad Alessandra Todde e seguiamo con grande serenità l'esito di queste ultime sezioni mancanti. Conosciamo la matematica e quindi sappiamo che, se anche si dovesse ridurre ulteriormente di qualche manciata di voti il divario, tuttavia la vittoria c'è".

Così Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia e vicepresidente dei deputati azzurri, intervenendo a Stasera Italia.

"Una vittoria che però – ha proseguito - lo voglio ricordare anche per smorzare un po' certi trionfalismi dell'improvvisato campo largo, è di Alessandra Todde. Le liste hanno ottenuto un risultato diverso: la somma dei voti delle liste di centrodestra supera ampiamente quella di centrosinistra. Quindi è sembrato che ci fosse stato un grande trionfo di questo esperimento di campo largo, ma in realtà, sempre perché sappiamo la matematica, i numeri non dicono questo", ha concluso.