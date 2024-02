Intervenendo a Tg2 Post, la premier Giorgia Meloni ha commentato il risultato delle elezioni in Sardegna. Anche se le liste del centrodestra avevano la maggioranza dei consensi "non siamo riusciti a vincere con il candidato sindaco" sottolinea Meloni ammettendo che qualcosa "è stato sbagliato" ma, aggiunge, "le sconfitte sono un'occasione per mettersi in discussione e uno sprone a migliorare".