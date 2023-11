Il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel chiudere i lavori del Forum internazionale di Baveno ha sintetizzato quelle che ha definito le "parole d'ordine" emerse dal forum. La Ministra ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, a cominciare dal Premier Giorgia Meloni che, intervenuta in video collegamento in diretta, ha "fatto ben comprendere quanto il turismo è importante per questo governo". Santanchè ha quindi detto: "noi vogliamo dare seguito alle parole che si devono tramutare in azioni. Oggi quando lascerò Baveno uscirò più ricca - ha aggiunto - perché ho avuto due giorni di ascolti e per la politica ascoltare è importante". Un forum al quale hanno partecipato circa 800 persone tra istituzioni, e tra queste anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, una nutrita rappresentanza del governo e moltissimi operatori del settore.

"Ho una grande ambizione: non posso pensare che siamo meno della Francia, che il tour de France è più importante del nostro giro d'Italia. Il nostro obiettivo deve essere che il Giro d'Italia deve essere il primo nel mondo. Ma per farlo abbiamo bisogno della squadra, di più attenzione e più risorse". E poi in finale il ministro del Turismo ha detto: "ho l'ambizione che siamo la nazione più bella ma non siamo ancora la nazione più brava nel venderci: oggi, dopo avervi ascoltati, sono certa invece che oltre ad essere la nazione più bella, tutti insieme, saremo la nazione più brava nel saper vendere quello che abbiamo avuto senza meriti ma con una grande fortuna di nascere e vivere in Italia" ha scandito Santanchè.