“Nella prima serata del Festival della musica italiana a Sanremo, le parole pronunciate dal palco dell’Ariston da Daniela di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, giovane musicista del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli barbaramente ucciso nel 2023 da un pregiudicato minorenne, hanno commosso e toccato il cuore di tutta la nazione. Nel ricordo dell’insegnamento nato dal sacrificio di questo ragazzo, ho depositato a mia firma e insieme alle colleghe Rita Dalla Chiesa e Catia Polidori, una proposta di legge per istituire il “Progetto Opera Classica Giovanbattista Cutolo”. E’ quanto dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente di Forza Italia alla Camera.

“La proposta di legge stabilisce la creazione a Roma di una Fondazione a nome del giovane musicista per creare due orchestre, la “Giovane Orchestra Italiana” composta da giovani talenti per esibirsi nelle scuole, e “L’Orchestra Classica Scarpette Rosse”, composta da donne che si esibiranno anche nei ritrovi più̀ frequentati dai giovani, per lanciare un forte messaggio di condanna verso ogni forma di violenza sulle donne. La proposta di legge – continua la deputata azzurra – vedrà anche l’istituzione del "Concorso Nazionale per le Scuole di Lirica, Danza e Musica Classica", per celebrare il talento dei giovani artisti e della "Giornata Nazionale della Musica Classica", prevista il 31 marzo, giorno di nascita di Johann Sebastian Bach, il compositore più amato da Giovanbattista Cutolo. E’ nostro dovere onorare la sua memoria lavorando per costruire un modello di insegnamento per i giovani che contenga un forte messaggio di speranza dove la cultura del rispetto prevale sempre sulla violenza”.