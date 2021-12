“Se Letta mi ha chiamato dopo l’assoluzione? No, direi di no. Lo hanno fatto in tanti, dal Pd. Il ministro della difesa, Guerini. E decine di deputati e senatori. Il mio telefono è andato in tilt, dai messaggi affettuosi e dalle telefonate. Dalla segreteria del Pd no, riconosco il numero. Nessun messaggio di testo”. Sono le parole dell’ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, al Riformista.

“All’epoca dell’arresto - ricorda Pittella - guidava il partito Matteo Renzi, e Luca Lotti era tra i suoi bracci destri: entrambi mi manifestarono vicinanza e solidarietà. Poi ci fu l’avvicendamento di Renzi con Maurizio Martina. C’era ancora in ballo la mia candidatura al Senato, perché ero uscito dagli arresti domiciliari e rimanevo imputato a piede libero. Da Roma arrivò lo stop, la segreteria del Pd mi fece capire che se mi fossi fatto da parte sarebbe stato meglio per tutti”.