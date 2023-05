"Dovevamo mettere un freno al fenomeno dei gettonisti. Ecco perché siamo intervenuti fin da subito con il decreto legge 34". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a un incontro elettorale a Siena organizzato da FdI. "Facendo alcune ispezioni - ha aggiunto - abbiamo trovato irregolarità incredibili: alcune persone non avevano la specializzazione per svolgere i lavori; altri erano colleghi rispettabilissimi ma in un'età da pensione. Dovevamo mettere un freno. E adesso è chiaro che andrà portato a termine il processo ma con un minimo di attenzione. Se infatti togliamo i gettonisti dall'oggi al domani rischiamo di far franare qualche reparto. E questo - ha concluso - non lo vogliamo fare per i pazienti, ma è chiaro che questo fenomeno deve finire".