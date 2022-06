Verrà presentata mercoledì 15 giugno, alle ore 16.00, presso la Sala Stampa di Montecitorio, in via della Missione 4, la proposta di legge n. 3192 “Disposizioni per l’introduzione dell’obbligo di diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile”, che propone l’obbligatorietà dell’autopsia per le morti improvvise giovanili, comprensiva di prelievi per l’esame tossicologico e molecolare.

All’evento partecipano: i deputati dem, Paolo Siani, Elena Carnevali, Angela Ianaro, Luca Rizzo Nervo, componenti della XII Commissione Affari Sociali e Sanità e firmatari della proposta di legge; Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia; Camillo Autore, professore associato di Cardiologia all’Università degli Studi di Roma La Sapienza; Giuseppe Limongelli, professore associato di Cardiologia all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Ulderico Catania, dell’Associazione Cardiomiopatie e Malattie Rare Connesse; Maria Lucia Formicola, presidente dell’Associazione Il Cuore di Andrea. Il moderatore sarà Francesco Macchia, vicepresidente dell’Osservatorio Malattie Rare.