"Abbiamo bisogno di continuare negli investimenti. C'è una spesa italiana in sanità rispetto al Pil diversa rispetto ad altri Paesi. Ci sono limiti dati dal debito pubblico, ma sappiamo che il Governo sta facendo il possibile. Il percorso che va fatto è legato a un cambiamento di paradigma del mondo della sanità. Un'organizzazione diversa dei medici di medicina generale. C'era un testo da me predisposto e già valutato dal precedente Governo, mi auguro venga preso in considerazione anche dall'attuale Esecutivo. Una miglior organizzazione dei medici di medicina generale, attraverso l'integrazione con i medici ospedalieri permetterà di migliorare la situazione nei Pronto soccorso, nella maggiore appropriatezza delle cure e nei tempi delle guarigioni".

Lo ha detto Letizia Moratti, presidente della Consulta del Segretario nazionale di Forza Italia, durante il convegno "La salute come fondamentale diritto per una riforma della sanità", organizzato da Forza Italia all'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.

"La prevenzione e la condivisione dei dati sono due altri temi che possono migliorare la sanità. Va migliorata la retribuzione di medici e infermieri, la proposta fatta e che riaffermo è di svincolare dall'Aran la contrattazione delle trattative sindacali per differenziare gli stipendi e retribuire di più ad esempio chi sta nelle terapie intensive e nelle sale operatorie. Vai poi portata a termine la messa a terra completa della farmacia dei servizi. Fondamentale è anche il tema del payback, importantissimo per le Regioni, ma con un'osservazione un po' provocatoria: una molto graduale riduzione del payback permetterebbe alle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici di vincolare alla ricerca quel parziale svincolo che mi auguro potrà essere fatto, sicuramente darà la possibilità di maggiore innovazione, maggiore ricerca con ricadute positive per la cura dei pazienti", ha concluso.