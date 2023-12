"Il tanto decantato sistema sanitario, tutto pubblico, della Toscana, quel servizio che avrebbero voluto "difendere" dalle destre brutte e cattive, fa acqua da tutte le parti: costi sempre più alle stelle e servizi al lumicino ovunque, soprattutto nei comuni più piccoli". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. "Prima la riforma fallimentare del 118, che ha devastato un servizio ben funzionante, anche grazie ai molti professionisti, poi la voragine dei conti pubblici – è l'affondo -. Del resto, la sinistra, con l'assenso degli alleati come Italia Viva, prima fa il buco, e non è certo colpa del governo – noi abbiamo investito e molto in sanità a livello nazionale – tanto che tutti se la prendono con Giani, poi scarica il costo su coloro che vengono sempre, regolarmente tartassati con l'Irpef".

"380 euro in più di tasse a famiglia – ricorda Mazzetti – sono il presente natalizio di Giani e Saccardi, di Italia Viva e PD: un salasso vergognoso in tempi di crisi nei quali tutti già pagano di più, senza avere in cambio alcuna miglioria. Perché loro, PD e Italia Viva, fanno così: prima tagliano, prima tartassano, poi promettono migliorie". "Prima la disastrosa gestione del trasporto pubblico, poi la sistematica riduzione della sanità: cosa rimane oggi del famoso modello toscano?", conclude Mazzetti.