Nella giornata di ieri è stato presentato in Commissione Sanità della Regione Lombardia il Progetto di Legge per il riconoscimento della figura dell'Autista Soccorritore e dell'Operatore Tecnico di Centrale Operativa. "E' una svolta epocale" dichiarano il segretario nazionale Gianluca Giuliano e il segretario regionale della UGL Salute Diego Bollani. "La nostra sigla si è sempre battuta per il riconoscimento di questi professionisti che da anni svolgono il proprio lavoro nel sistema dell'emergenza-urgenza creando un coordinamento nazionale, presieduto da Giuseppe Catalano, che ha portato sui tavoli di istituzionali le nostre idee per una riforma strutturale del.

Ci auguriamo che questa Proposta di Legge possa essere d'esempio e dare slancio ad un percorso a livello azionale che, come auspichiamo da tempo, restituisca dignità, diritti ed un connotato professionale certo a queste figure fondamentali che devono assolutamente essere riconosciute dal nostro SSN. La UGL Salute condivide quanto promosso dal relatore Christian Garavaglia e dalla Presidente della Commissione Sanità Patrizia Baffi che porterà sostanziali miglioramenti nella funzionalità del SSR" concludono i sindacalisti.