"Abbiamo presentato un'interrogazione ai ministri della Salute e dell'Università perché riteniamo oramai improcastinabile una revisione strutturale degli accordi che disciplinano i rapporti tra lo Stato, le Regioni e i medici di famiglia per fornire una pronta risposta alla carenza dei medici di medicina generale. La pandemia ha posto in evidenza quanto fondamentale sia la medicina generale e territoriale, ed il ruolo strategico del medico di medicina generale nell'organizzazione del sistema sanitario nazionale. Secondo l’elenco pubblicato dalla Sisac - la struttura interregionale che si occupa delle convenzioni - gli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria, rimasti vacanti perché non ci sono abbastanza medici sono in tutto 1.213. In particolare: 456 in Veneto, 239 in Toscana, 205 in Emilia-Romagna, 98 nelle Marche, 91 in Abruzzo, 59 in Friuli-Venezia Giulia; 55 in Umbria; 10 in Valle D'Aosta. In Lombardia la situazione risulta particolarmente complessa, poiché si stima che manchino ben 1532 medici di medicina generale, con interi comuni e quartieri scoperti nelle città. Il quadro che ne esce è preoccupante e va impattato subito con una strategia di lungo respiro che coinvolga anche il mondo accademico portando alla modifica della disciplina normativa vigente in tema di accesso programmato al corso di laurea in medicina, così da adeguare l’offerta formativa del sistema universitario alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale".

Così i senatori della Lega Tony Iwobi e Sonia Fregolent, firmatari del provvedimento.