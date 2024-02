"Rilancio l'appello fatto dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, in commissione Lavoro alla Camera, per inserire l'attività degli infermieri fra i lavori usuranti. Una battaglia che io e il M5s conduciamo da tempo e che è anche oggetto di due disegni di legge depositati al Senato, a firma rispettivamente mia e di Orfeo Mazzella, con cui chiediamo di inserire medici, infermieri e tutto il personale sanitario fra gli 'usuranti'. Finora il governo ha preferito girarsi dall'altra parte rispetto ai diritti e alla dignità dei lavoratori di questo comparto, prova ne è la scandalosa norma in materia di pensioni inserita nell'ultima manovra.

La disaffezione per le professioni sanitarie non dipende solo da un fattore economico, ma anche da carichi di lavoro diventati insostenibili e da modelli organizzativi che non valorizzano il personale sanitario. Prima il governo decide di cambiare rotta e meglio è". Così in una nota Barbara Guidolin, senatrice del M5s.