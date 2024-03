>"Non sapendo come risolvere il sovraffollamento dei Pronto Soccorso toscani, le menti sopraffine della Regione pensano, ora, di creare i Pir, ovvero i punti d'intervento rapido, a cui dovrebbero accedere i casi meno gravi-afferma Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità." "C'è solo un problema: in queste strutture dovrebbero operare i medici di famiglia, ma il fatto è che sia conclamata la palese carenza di questi professionisti in Toscana(pare ne manchino più di duecento)-prosegue il Consigliere." "Quindi, siccome la "coperta è corta", siamo curiosi di vedere come verrà risolta questa criticità-precisa l'esponente leghista." "In pratica, se abbiamo capito bene, alcuni medici di base, saranno impegnati , come detto, in questi centri, sguarnendo, quindi, i classici ambulatori(oltretutto, avendo ognuno fino a 1500 mutuati, dove lo troveranno il tempo?)-sottolinea il rappresentante della Lega." "Ma, una domanda sorge spontanea: prima di dare vita a queste iniziative, si ha effettiva contezza di quanti siano, realmente, i medici a disposizione per tale operazione?-conclude Giovanni Galli."