“Nulla di fatto e ciò non è una notizia confortante, nell’apposita Commissione convocata per ascoltare l’Assessore Bezzini in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla gestione delle liste d’attesa", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità.

"Mentre noi ascoltavamo il responsabile della Sanità Toscana, sicuramente, comunque, qualche nostro corregionale era alle prese con la solita estenuante attesa al Cup per fissare una visita o esame prevista, poi, per chissà quando e dove. Non entriamo nel contesto specifico della questione riportata dalla Corte perché non siamo in possesso dei dati, ma resta il fatto che la criticità permanga e che all’orizzonte non s’intravedano particolari notizie positive per tutti i cittadini che si devono, giocoforza, approcciare con la nostra Sanità - precisa l’esponente leghista -. Ci aspettiamo, quindi, molto a breve, piena chiarezza su quest’ultima vicenda, ma ancor di più chiediamo che l’atavica e grave problematica venga affrontata con cognizione di causa e finalmente risolta una volta per tutte; la pazienza, ha un limite" conclude il rappresentante della Lega.”