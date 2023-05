“Con il voto del consiglio regionale per avviare il percorso di trasformazione del Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria in Azienda Ospedaliera universitaria su apre una straordinaria occasione per la città e per tutto il Piemonte”.

Lo dichiara la senatrice piemontese Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di azione-Italia Viva- Renew Europe

“Quello che era già un centro di eccellenza nella ricerca delle patologie ambientali potrà diventare un punto di riferimento per la cura dei pazienti e per la formazione di nuovi medici. È evidente che la ricerca, come in questo caso sostenuta dalla pubblica amministrazione, può garantire ai cittadini opportunità di cura che sino a qualche anno fa erano impensabili. Ora - sottolinea-, con l’integrazione universitaria dell’ospedale alessandrino, si apriranno anche nuove porte per la formazione e la specializzazione di medici e ricercatori che possano esercitare sul territorio”.

“Il Consiglio Regionale del Piemonte, con il voto unanime, ha dato prova che la buona politica è al servizio delle cittadine e dei cittadini”, conclude.