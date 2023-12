"La modifica del Titolo V della Costituzione ha dato il potere della sanità in mano alle regioni e, se guardiamo quanto è avvenuto dal 2000 in avanti, a un maggiore finanziamento pubblico spesso è corrisposta una minore qualità del servizio. È sbagliato parlare solo di finanziamento e mettere in contrapposizione pubblico e privato. Io vorrei, quando si parla di un tema così delicato e rilevante come la sanità, parlarne nel merito". Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a ReStart. "Vediamo i numeri – ha proseguito -, per la prima volta vengono stanziati 5 miliardi di euro in più: come ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non c'è mai stata una quota così alta nel Fondo sanitario nazionale. Per la prima volta ci siamo occupati dei contratti dei medici e degli infermieri, rinnovandoli.

Non è vero quindi che ci sono stati tagli, e non è vero che abbiamo foraggiato la sanità privata. È vero invece, basta guardare i numeri, che le regioni in cui si spendevano più denari pubblici erano quelle da cui la gente scappava e andava a curarsi altrove. Dalla Calabria forse più che da altre regioni, ma oggi c'è un governatore, Roberto Occhiuto, che sta lavorando bene e ancora prima di chiedere risorse al governo centrale interviene per cambiare le modalità di assunzione dei medici. Ha fatto un accordo coraggioso con Cuba, per cui lo hanno preso in giro, ma ora le altre regioni stanno facendo esattamente la stessa cosa. Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, ha aperto le iscrizioni alla facoltà di medicina per superare il numero chiuso. Noi vogliamo che il cittadino sia libero di andare a curarsi in una struttura pubblica o privata", ha concluso.