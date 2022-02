“L’abbattimento delle liste di attesa è un obbiettivo fondamentale per recuperare diagnosi, visite, terapie, screening, soprattutto per le patologie - tra cui le oncologiche - che possono determinare esiti di aggravamento severo. Fin qui tutto bene. Corretto anche l’obbiettivo del 110 per cento rispetto a due anni fa previsto dal piano lombardo. Ma la Regione Lombardia può fare un piano di 84 milioni di euro solo grazie alle risorse stanziate con la legge di Bilancio 2022. Non un euro di più di risorse proprie. Quindi la scelta che Regione Lombardia fa è quella di limitarsi a ridistribuire i fondi ricevuti dalla Legge di Bilancio, presentandoli come propri ma senza aggiungere un centesimo. E questo proprio nella regione italiana più colpita dall’emergenza Covid”.

Lo dichiara la capogruppo democratica in commissione Affari sociali alla Camera, Elena Carnevali.