"Ragionamenti e valutazioni vanno fatti con buon senso ed onestà, non si può strumentalizzare un argomento delicato come la sanità. Considerando il rapporto spesa per la sanità/Pil, Conte etichetta questo governo come 'mani di forbice' come se stesse tagliando, quando in realtà ha speso più di quanto previsto dallo stesso governo Conte e dal governo Draghi per gli ultimi 3 anni. C'è un dato che condividiamo tutti e che deve far riflettere e riguarda la denuncia fatta dagli scienziati che fotografa realmente ed onestamente una situazione che si è creata purtroppo in 10/15 anni di tagli sconsiderati alla sanità. Sono 37 miliardi di euro tagliati negli negli ultimi 15 anni e rispetto alla media europea mancano all'appello circa 50 miliardi per stare in linea e da questo dato capiamo da dove viene il problema. Proprio per questo il governo ha in agenda la sanità come tema strategico.

Ricordo che appena insediato il governo ha dovuto necessariamente stanziare 4 miliardi di euro solo per le bollette e per i rincari energetici e dobbiamo sempre tenere in considerazione la situazione ed il contesto internazionale che stiamo vivendo. C'è la consapevolezza e c'è tutta la voglia di invertire la tendenza anche per quello che riguarda la sanità". Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera ospite a SkyTg24 Timeline.