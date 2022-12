"La sanità sta andando a rotoli. Le persone si indebitano per le diagnosi e le cure. Infermieri e medici sono pochi e allo stremo. Non è quello che avevamo promesso quando durante il COVID li ringraziavamo dai balconi. Abbiamo un debito d’onore con loro che la manovra non salda". Lo afferma oggi sulle colonne de la Repubblica il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda.