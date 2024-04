"Contro la mancanza di personale sanitario, con la ministra Bernini, stiamo affrontando il tema del numero chiuso dei medici perché le regioni, intanto, sono costrette a cercarli fuori dai confini nazionali. I governi precedenti hanno tagliato 37 miliardi alla sanità pubblica mentre il nostro esecutivo ha aggiunto più fondi fino al 2026. Inoltre, abbiamo firmato il contratto scaduto dei medici per andare incontro alle loro esigenze. Abbiamo ridato così un po' di forza a un sistema che, se non si interviene, aggraverà le proprie criticità. Ma non può essere colpa del centrodestra se oggi ci sono liste di attesa intollerabili". Dichiara a Sky Agenda la deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.

"Voglio portare l'esempio della mia regione, la Toscana, dove il centrodestra non ha mai governato, e la sanità è in condizioni drammatiche. Il presidente della Regione per compensare il problema provocato dalla sinistra non ha trovato di meglio che alzare le tasse, aumentando l'Irpef di oltre 200 milioni di euro. Le risorse per la sanità senz'altro non sono sufficienti, ma bisogna anche saper spendere bene quelle che si hanno . Non tutte le regioni lo fanno. Ci vuole meno demagogia quando si parla della salute delle persone".