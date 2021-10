Il sostituto procuratore generale di Milano, Massimo Gaballo, ha chiesto un anno e sei mesi di carcere per il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, imputato per turbativa d’asta nel processo d’appello sui presunti appalti pilotati nella sanità lombarda.

Nel primo grado di giudizio il politico leghista era stato assolto “per non aver commesso il fatto”, mentre era stato condannato l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani a 5 anni e 6 mesi per corruzione, concussione e turbativa d’asta. Ora per Mantovani l’accusa ha chiesto 6 anni e 6 mesi di carcere.

Secondo i magistrati i due avrebbero pilotato gli esiti di una gara d’appalto per affidare alcuni servizi a favore di una onlus attiva nei territori che costituiscono la tradizionale roccaforte elettorale dei due politici. Per le prossime settimane è attesa la sentenza.