Il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane ma residente a Novellara sparita dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, continua a suscitare scalpore. Sul fatto si è espresso Matteo Salvini, ospite a Dritto e Rovescio: "Rischi come questi se ne vivono in decine di migliaia di case italiane. Mamme che non possono uscire a fare la spesa e parlare con altre mamme. Ragazze che non possono incontrare altre ragazza. Donne che non possono parlare italiano. Questo è figlio dell'interpretazione più bieca, violenta, assurda e infame della religione islamica. Non tutti si comportano così ma l'applicazione integrale dei versetti più violenti dei testi islamici portano a questo. Se una ragazza vuole uscire, ballare, vivere, finisce sotto terra".