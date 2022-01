“Noi stiamo al Governo finché non finisce l’emergenza sanitaria, sociale ed economica. Sarà un 2022 molto pesante, i tassi di interesse e le rese sui titoli di Stato sono tornati ai livelli di due anni fa. Quindi, lo spread, gli interessi, il costo della luce e del gas, l’inflazione stanno crescendo. Non è il momento di fare i giochini politici, quindi lascio ad altri i giochini politici”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Roma in vista delle elezioni suppletive della Camera.