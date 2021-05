Matteo Salvini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, intervistato nel corso di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio Uno:

"Mi ha chiamato Berlusconi, sta non benissimo ma ovviamente ne uscirà da guerriero qual è L'esito del processo Gregoretti? “Ne ero convinto, non ho mai ritrattato e né cambiato idea, a differenza di altri ex ministri e politici. Ho sempre rivendicato quanto fatto per il mio paese e sono contento che oggi un giudice abbia detto che non ho commesso nessun reato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e senatore Matteo Salvini. Non ha mai avuto timore? “Beh, quando entri in aula di un tribunale, cosa a cui non ero abituato, puoi avere tutte le ragioni del mondo, però insomma...è un po' come quando vai dal dentista, è meglio quando esci che quando entri”. Enrico Letta le ha mandato un messaggio dopo la sentenza? “Letta devo dire che lo stimavo quando stava a Parigi, l'incontro ravvicinato me lo ha fatto scadere, ma è un mio giudizio mio parere personale. Mi sono arrivati tanti messaggi però”. Di chi, ad esempio? “Ho sentito Berlusconi ad esempio, ma anche Meloni, Toti, e Tajani”. Come sta il Cavaliere? “Sta non benissimo ma ne uscirà, ovviamente".