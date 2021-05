“Mente sui social si continua a vomitare pesanti insulti contro Matteo Salvini, colpisce il reiterato e assordante silenzio dei professionisti del culto della democrazia e della Costituzione. A targhe alterne però: se insultano la sinistra ululano alla Luna, se si minaccia di morte Salvini o qualcuno della sua famiglia si trincerano dietro un imbarazzante silenzio. Per alcuni diffamazione e cyberbullismo si condannano solo se interessa gli amici. Per tutti gli altri si voltano dall’altra parte in modo complice”.



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e commissario Lega Liguria.