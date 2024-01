"Un filmato che stringe il cuore.Vermi come questo devono pagare, fino in fondo. Non solo con carcere più pesante (già presente nel disegno di legge della Lega) ma anche con il ritiro della patente per chi abbandona animali per strada, una nostra proposta che conto venga approvata al più presto.

Rilancio il messaggio di Raffaella Mennoia - che per prima ha diffuso le immagini - auspicando che questo criminale venga identificato e arrestato in tempi stretti.“Via Boccaccio, Posillipo. Questa macchina ha appena abbandonato questo cane che corre disperato nella speranza di tornare da questi miserabili che lo hanno fatto scendere e sono andati via. Stiamo cercando di avere informazioni sulla targa e sul cane.

Pubblicherò se dovessi venire a conoscenza i loro nomi perché è giusto che si sappiano i nomi di questi vigliacchi pericolosi per tutti”". Così su Facebook il vicepremier Matteo Salvini.