"Mohamed, per tutti “Mimmo”, barbiere e imprenditore da anni in Italia, ha avuto il coraggio di non voltarsi dall’altra parte, come purtroppo fanno in tanti, e di aiutare le Forze dell’Ordine. Dopo Natale sono passato a salutarlo e ringraziarlo, condividendo con lui un sorriso e un panettone: buona vita Mohamed!". Così Matteo Salvini ha ringraziato il barbiere che ha incastrato i rapinatori del figlio.

