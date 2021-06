"Dal 2 luglio tutti gli italiani, di ogni idea politica, avranno la possibilità di firmare i Referendum Giustizia per una vera e seria riforma. Spero che nessuno abbia paura della volontà dei cittadini per una Giustizia giusta, veloce, efficiente e uguale per tutti. Raccolgo l'appello della Chiesa per la revisione del DDL Zan: si puniscano le discriminazioni, ma si eviti di fare politica sui bambini e inventare nuovi reati d'opinione". Lo ha scritto su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega.